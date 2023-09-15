ЧВК «Вагнер» попала в список террористических организаций

МВД Британии внесло ЧВК «Вагнер» в список террористических организаций

Министерство внутренних дел (МВД) Британии официально внесло частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер» в список террористических организаций. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

«Указ вступает в силу незамедлительно. Принадлежность [физлиц] к "Группе Вагнера" или ее активная поддержка станет уголовным преступлением в Великобритании, [наказание за это предусматривает] лишение свободы на срок до 14 лет и штраф», — говорится в сообщении.

О подобных планах британского правительства стало известно еще 6 сентября. Тогда глава МВД Великобритании Суэлла Браверман заявила, что деятельность ЧВК «Вагнер» на Украине и в Африке создает «угрозу глобальной безопасности», по планам Лондона объявление ЧВК «Вагнер» террористической организацией поставит ее членов вне закона на территории страны.