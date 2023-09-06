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03:01, 6 сентября 2023Мир

Британия объявит ЧВК «Вагнер» террористической организацией

Глава МВД Браверман: Британия объявит ЧВК «Вагнер» террористической организацией
Суэлла Браверман

Суэлла Браверман. Фото: UK Parliament / Andy Bailey / Reuters

Глава МВД Великобритании Суэлла Браверман заявила, что правительство страны включит российскую частную военную компанию «Вагнер» в перечень террористических организаций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Би-би-си».

По ее словам, деятельность ЧВК «Вагнер» на Украине и в Африке создает «угрозу глобальной безопасности».

Проект указа, правом издавать который наделена глава министерства внутренних дел, вскоре должен быть представлен парламенту. Объявление ЧВК «Вагнер» террористической организацией поставит ее членов вне закона на территории страны.

Уголовным преступлением в Британии также станет оказание какой-либо поддержки военной компании и публичное одобрение ее деятельности. Максимальное наказание за подобные правонарушения составляет 14 лет тюремного заключения.

Ранее главы министерств внутренних дел Польши, Литвы, Латвии и Эстонии потребовали от Белоруссии, чтобы частная военная компания «Вагнер» покинула территорию республики.

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    Марина Совина
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