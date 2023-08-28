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15:21, 28 августа 2023Бывший СССР

Польша и Прибалтика выдвинули требования Белоруссии

Польша и страны Балтии потребовали от Белоруссии избавиться от ЧВК Пригожина

Фото: Телекомпания «ВоенТВ» / ТАСС

Главы министерств внутренних дел (МВД) Польши, Литвы, Латвии и Эстонии потребовали от Белоруссии, чтобы частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» покинула территорию республики. Об этом заявил глава МВД Польши Мариуш Каминьски, передает РИА Новости.

«Поводом, по которому мы сегодня встретились в Варшаве, является ситуация на нашей восточной границе, на границе с Белоруссией. Происходит эскалация ситуации. Несколько недель там присутствует группа "Вагнер" — очень опасная группа», — рассказал Каминьски о встрече с коллегами из стран Балтии.

По его словам, они приняли заявление, в котором требуют от Минска избавиться от ЧВК, а также убрать с границы нелегальных мигрантов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что республика не станет защищать Европу от мигрантов. По его словам, Минск не виноват в возникновении волны нелегальных беженцев.

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    Алевтина Запольская
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