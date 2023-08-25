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17:35, 25 августа 2023Бывший СССР

Лукашенко отказался защищать Европу от мигрантов

Лукашенко заявил, что Белоруссия не будет защищать Европу от мигрантов

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Белоруссия не станет защищать Европу от мигрантов, заявил президент республики Александр Лукашенко. Его цитирует БЕЛТА.

«Они (мигранты из стран Ближнего и Среднего Востока — прим. «Ленты.ру») не в Беларусь пришли. А если уж говорить о мигрантах, ведь не мы же создали эту волну. Они же (Евросоюзприм. «Ленты.ру») отказались с нами сотрудничать — центры эти строить, финансировать и так далее. И против нас ввели санкции. И я тогда говорю: что вы, безумцы? Вы ввели против меня санкции, и я вас буду защищать от мигрантов? Ну так ловите их там. [Экс-канцлер ФРГ Ангела] Меркель же их туда в свое время позвала», — заявил Лукашенко.

Он также заявил, что Минск не виноват в возникновении волны мигрантов. «Она была бы меньшей через Беларусь, если бы не было войны в Украине. Они и там ходили в Европу, через Украину, за большие деньги, когда не было этой войны», — сказал президент.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что в течение 2023 года в страну со стороны Белоруссии пытались попасть более 16 тысяч нелегальных мигрантов.

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    Алевтина Запольская
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