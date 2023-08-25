Лукашенко отказался защищать Европу от мигрантов

Лукашенко заявил, что Белоруссия не будет защищать Европу от мигрантов

Белоруссия не станет защищать Европу от мигрантов, заявил президент республики Александр Лукашенко. Его цитирует БЕЛТА.

«Они (мигранты из стран Ближнего и Среднего Востока — прим. «Ленты.ру») не в Беларусь пришли. А если уж говорить о мигрантах, ведь не мы же создали эту волну. Они же (Евросоюз — прим. «Ленты.ру») отказались с нами сотрудничать — центры эти строить, финансировать и так далее. И против нас ввели санкции. И я тогда говорю: что вы, безумцы? Вы ввели против меня санкции, и я вас буду защищать от мигрантов? Ну так ловите их там. [Экс-канцлер ФРГ Ангела] Меркель же их туда в свое время позвала», — заявил Лукашенко.

Он также заявил, что Минск не виноват в возникновении волны мигрантов. «Она была бы меньшей через Беларусь, если бы не было войны в Украине. Они и там ходили в Европу, через Украину, за большие деньги, когда не было этой войны», — сказал президент.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что в течение 2023 года в страну со стороны Белоруссии пытались попасть более 16 тысяч нелегальных мигрантов.