В частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» сделали заявление по вопросу специальной военной операции (СВО) на Украине. Сообщение появилось в Telegram-канале «Разгрузка Вагнера».
Так, в организации заявили, что вагнеровцов нет на приграничной территории Курской области. Более того, военные вовсе не участвуют в СВО. «ЧВК "Вагнер" на данном этапе не принимает участия в проведении специальной военной операции. В случае изменения ситуации будет объявлено дополнительно», — говорится в заявлении.
Также в компании сообщили, что бойцы «Вагнера» находятся в Африке и Белоруссии. «Вагнеровцев нет ни в Росгвардии, ни в рядах Минобороны России, ни где-либо еще», — пояснили представители ЧВК.
Ранее сообщалось, что вагнеровцы якобы вступили в бои в Курской области
8 августа, когда в курском приграничье начались ожесточенные бои после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ), в сети появилась информация о прибытии бойцов ЧВК «Вагнер» в Курскую область.
Также об отправке бойцов ЧВК в российский регион сообщил военный корреспондент Егор Гузенко. В Telegram он опубликовал видео, как утверждается, с вагнеровцами в кузове грузового автомобиля. На кадрах мужчины в камуфляжной одежде и с оружием сообщают, что едут сражаться в Курскую область, при этом их лица скрыты. Свое появление в регионе они описали фразой «с корабля на бал».
Командиры ЧВК «Вагнер» заявили, что готовы отбивать вторжение ВСУ в Курской области
После этого совет командиров военной компании заявил, что вагнеровцы готовы прийти на помощь Российской армии. В своем сообщении представители ЧВК отметили, что придут по первому же зову, «как это было всегда».
«С самого первого дня, с самой первой боевой задачи у нас была лишь одна цель — отстаивать интересы Родины, помогать процветанию России и защищать русский народ. И мы готовы за это стоять до последней капли крови», — заявили в организации.