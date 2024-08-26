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15:47, 26 августа 2024Россия

ЧВК «Вагнер» сделала заявление по вопросу СВО. В компании рассказали, где задействованы ее бойцы

В ЧВК «Вагнер» заявили, что ее бойцы не участвуют в СВО на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» сделали заявление по вопросу специальной военной операции (СВО) на Украине. Сообщение появилось в Telegram-канале «Разгрузка Вагнера».

Так, в организации заявили, что вагнеровцов нет на приграничной территории Курской области. Более того, военные вовсе не участвуют в СВО. «ЧВК "Вагнер" на данном этапе не принимает участия в проведении специальной военной операции. В случае изменения ситуации будет объявлено дополнительно», — говорится в заявлении.

Также в компании сообщили, что бойцы «Вагнера» находятся в Африке и Белоруссии. «Вагнеровцев нет ни в Росгвардии, ни в рядах Минобороны России, ни где-либо еще», — пояснили представители ЧВК.

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Ранее сообщалось, что вагнеровцы якобы вступили в бои в Курской области

8 августа, когда в курском приграничье начались ожесточенные бои после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ), в сети появилась информация о прибытии бойцов ЧВК «Вагнер» в Курскую область.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Также об отправке бойцов ЧВК в российский регион сообщил военный корреспондент Егор Гузенко. В Telegram он опубликовал видео, как утверждается, с вагнеровцами в кузове грузового автомобиля. На кадрах мужчины в камуфляжной одежде и с оружием сообщают, что едут сражаться в Курскую область, при этом их лица скрыты. Свое появление в регионе они описали фразой «с корабля на бал».

Командиры ЧВК «Вагнер» заявили, что готовы отбивать вторжение ВСУ в Курской области

После этого совет командиров военной компании заявил, что вагнеровцы готовы прийти на помощь Российской армии. В своем сообщении представители ЧВК отметили, что придут по первому же зову, «как это было всегда».

«С самого первого дня, с самой первой боевой задачи у нас была лишь одна цель — отстаивать интересы Родины, помогать процветанию России и защищать русский народ. И мы готовы за это стоять до последней капли крови», — заявили в организации.

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      Маргарита Миронова
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