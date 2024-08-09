В ЧВК «Вагнер» заявили о готовности отбить вторжение ВСУ в Курской области

Совет командиров частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» опубликовал заявление о ситуации в Курской области. Оно появилось в Telegram-канале «Разгрузка Вагнера», который используют для коммуникации командиры ЧВК. В заявлении говорится о готовности бойцов отправиться отражать вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Командиры «Вагнера» заявили, что будут отстаивать интересы России

В публикации говорится, что с самого первого дня и с первой боевой задачи у бойцов «Вагнера» была лишь одна цель — отстаивать интересы страны, помогать ее процветанию и защищать народ. «И мы готовы за это стоять до последней капли крови», — заявили в группе.

Наши силы готовы прийти на помощь Родине и развернуться в боевые порядки по первому зову. Так, как это было всегда совет командиров ЧВК «Вагнер»

Кадр: MIC Izvestia / IZ.RU / Reuters

О том, что канал «Разгрузка Вагнера» используется командирами, подтверждала ранее пресс-служба основателя ЧВК Евгения Пригожина. Заявления командиров, опубликованные в канале, появлялись в официальных соцсетях пресс-службы бизнесмена.

RTVI со ссылкой на бойца ЧВК ранее сообщало, что вагнеровцев направляют из Мали в Курскую область. Эти данные также подтверждал близкий к ЧВК военкор Егор Гузенко.

В Курскую область уже переброшены бывшие бойцы ЧВК, перешедшие в «Ахмат»

В четверг, 8 августа, сообщалось, что в Курской области уже находятся бойцы ЧВК «Вагнер», которых направили в регион для отражения атаки ВСУ. Речь идет о военных, перешедших в состав спецназа «Ахмат» под руководством экс-командира ЧВК с позывным Ратибор.

В Telegram-канале командира спецназа Апти Алаудинова появилась публикация «АиФ» о том, в приграничном российском регионе находятся подразделения «Ахмата», группа Ратибора и интернациональная бригада «Пятнашка». Они участвуют в боевых действиях совместно с подразделениями ВС РФ, погранвойск и Росгвардии.

Также появлялись сообщения о том, что в Курскую область направят подразделения «Африканского корпуса», пункт отбора которого находится в Краснодарском крае.