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13:19, 7 апреля 2024Россия

Командир ЧВК «Вагнер» Ратибор прокомментировал переход в спецназ «Ахмат»

Командир ЧВК «Вагнер» Ратибор впервые прокомментировал переход в спецназ «Ахмат»

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Командир частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» с позывным Ратибор впервые прокомментировал переход в спецназ «Ахмат». Аудиозапись опубликована в Telegram-канале «Канал специального назначения».

По словам командира, после присоединения к «Ахмату» порядки и команда не поменяются.

«Мы возьмем всех: неважно, кто ты, — "амбрелла" не "амбрелла" (зэков — прим. «Ленты.ру»), даже и в полку создадим отдельное. Все будет то же самое, как в ЧВК "Вагнер", один в один», — заявил Ратибор.

5 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о вступлении трех тысяч бывших бойцов ЧВК и командира Ратибора в состав «Ахмата».

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      Илона Палей
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