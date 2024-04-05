Тысячи бывших бойцов ЧВК «Вагнер» вступят в спецназ «Ахмат»

Глава Чечни Кадыров: 3 тыс. бывших бойцов ЧВК «Вагнер» вступят в спецназ «Ахмат»

В спецназ «Ахмат» вступят 3 тысячи бывших бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», включая одного из командиров ЧВК с позывным Ратибор. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Соответствующее решение принято по итогам переговоров командира «Ахмата» Апти Алаудинова с руководящим составом ЧВК «Вагнер», которые проводились по поручению главы Чечни. Кадыров назвал это «стратегически важным шагом в укреплении обороноспособности страны и повышении эффективности нашего подразделения».

«Минобороны России уже выделило необходимое количество вакансий в составе подразделения. В ближайшее время будут решены все организационные вопросы, и бойцы смогут приступить к выполнению оперативно-боевых задач», — добавил Кадыров.

В конце октября 2023 года глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что состав спецназа «Ахмат» пополнили более 170 бывших бойцов ЧВК «Вагнер». Он выразил уверенность в том, что и другие бывшие представители ЧВК последуют этому примеру и вступят в «Ахмат». Ранее о массовом переходе бойцов ЧВК «Вагнер» в «Ахмат» сообщал командир Апти Алаудинов. По его словам, ожидается, что в дальнейшем все они примут участие в спецоперации.