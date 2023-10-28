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15:02, 28 октября 2023Россия

Стало известно о массовом переходе бойцов ЧВК «Вагнер» в одно подразделение

Командир «Ахмата» Алаудинов: бойцы «Вагнера» массово переходят в подразделение

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» переходят в одно подразделение — спецназ «Ахмат» — для дальнейшего участия в спецоперации. Об этом заявил командир спецназа Апти Алаудинов, его слова приводит РИА Новости.

По словам Алаудинова, бывшие вагнеровцы и раньше вступали в «Ахмат», но в последнее время этот процесс стал массовым.

«Сейчас они пошли ко мне в разные отряды. Получается, что некогда бывшие командиры заходят и с ними же потихоньку заходят их бойцы», — рассказал Алаудинов.

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Ранее в Госдуме заявляли, что после того как глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отказался подписать контракт с Минобороны, ему сообщили, что «Вагнер» не будет участвовать в специальной военной операции (СВО).

В конце сентября в Кремле отказывались отвечать на вопрос о дальнейшем участии частной военной компании «Вагнер» в СВО. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков объяснял журналистам, что лишь министерство обороны вправе отвечать на подобные вопросы.

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