В Кремле отказались отвечать на вопрос о дальнейшем участии ЧВК «Вагнер» в СВО

Пресс-секретарь Песков переадресовал в МО вопрос об участии ЧВК «Вагнер» в СВО

В Кремле отказались отвечать на вопрос о дальнейшем участии частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в специальной военной операции (СВО) — пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков переадресовали вопрос в Минобороны. Слова Пескова приводит ТАСС.

Представитель Кремля объяснил журналистам, что лишь Министерство обороны в праве отвечать на подобные вопросы.

«На этот вопрос может ответить только Минобороны, поэтому я рекомендую вам обратиться туда», — заявил Дмитрий Песков.