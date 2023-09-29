Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:31, 29 сентября 2023Россия

В Кремле отказались отвечать на вопрос о дальнейшем участии ЧВК «Вагнер» в СВО

Пресс-секретарь Песков переадресовал в МО вопрос об участии ЧВК «Вагнер» в СВО

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Кремле отказались отвечать на вопрос о дальнейшем участии частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в специальной военной операции (СВО) — пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков переадресовали вопрос в Минобороны. Слова Пескова приводит ТАСС.

Представитель Кремля объяснил журналистам, что лишь Министерство обороны в праве отвечать на подобные вопросы.

«На этот вопрос может ответить только Минобороны, поэтому я рекомендую вам обратиться туда», — заявил Дмитрий Песков.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
    Марк Леонов
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль раскрыл детали встречи Путина с экс-командиром из «Вагнера»

    Гильдия актеров США и производители видеоигр не смогли договориться

    Песков ответил на вопрос об обсуждении Путиным и Кадыровом избиения Журавеля

    В Кремле оценили актуальность вопроса о мирном договоре между Баку и Ереваном

    На Украине предъявили обвинение командующему российскими Силами спецопераций

    В Словакии заявили о надоедливости Зеленского

    Министр обороны Армении отказался участвовать в заседании глав МО СНГ

    Известный пианист Игорь Бриль опроверг информацию об остановке сердца

    Анонсировано видеообращение Путина

    В Кремле отказались отвечать на вопрос о дальнейшем участии ЧВК «Вагнер» в СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости