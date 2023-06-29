В Госдуме заявили об исключении «Вагнера» из участников СВО перед мятежом

Картаполов заявил, что перед мятежом ЧВК «Вагнер» исключили из участников СВО

После того как глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отказался подписать контракт с Минобороны, ему сообщили, что «Вагнер» не будет участвовать в СВО. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, его цитирует ТАСС.

По словам депутата, за несколько дней до мятежа Минобороны обязало все формирования, которые выполняют боевые задачи, подписать контракт с ведомством. Поручение было выполнено всеми, кроме участников ЧВК «Вагнер».

«Все, кроме господина Пригожина [выполнили указание министерства]. Тогда ему было сообщено, что в таком случае "Вагнер" не будет принимать участие в специальной военной операции», — рассказал Картаполов.

О начале мятежа глава ЧВК «Вагнер» объявил в ночь на 24 июня. Тогда Пригожин обвинил российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании. Утром того же дня вагнеровцы заняли здание штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону, также сообщалось о присутствии колонн вагнеровцев в Воронежской и Липецкой областях. Впоследствии появились сообщения о движении колонн с людьми и военной техникой ЧВК «Вагнер» в сторону Москвы.

После переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, которые длились весь день, Пригожин объявил о развороте колонн техники от Москвы и возвращении вагнеровцев в полевые лагеря. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава ЧВК уедет в Белоруссию. ФСБ прекратила дело о вооруженном мятеже, возбужденное против Пригожина.