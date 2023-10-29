Кадыров высказался о бойцах ЧВК «Вагнер»

Кадыров: состав спецназа «Ахмат» пополнили более 170 бойцов ЧВК «Вагнер»

Состав спецназа «Ахмат» пополнили более 170 бывших бойцов ЧВК «Вагнер». Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, который также высказал мнение об этих военных.

«В очередной группе, изъявившей желание продолжить службу в рядах нашего подразделения, более 170 воинов, имеющих богатый опыт ведения боевых действий как на территории Донбасса и Украины, так и в других горячих точках. К слову, бойцы ЧВК и ранее заключали контракты и переходили в наш отряд. Но сейчас все-таки речь идет о массовом пополнении личного состава», — написал Кадыров.

Глава Чечни выразил уверенность в том, что и другие бывшие представители ЧВК последуют этому примеру и вступят в «Ахмат». По его словам, после этого они будут «единой дружной семьей сражаться с врагами России».

Ранее о массовом переходе бойцов ЧВК «Вагнер» в «Ахмат» сообщил командир Апти Алаудинов. По его словам, ожидается, что в дальнейшем все они примут участие в спецоперации.