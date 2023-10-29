Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:49, 29 октября 2023Силовые структуры

Кадыров высказался о бойцах ЧВК «Вагнер»

Кадыров: состав спецназа «Ахмат» пополнили более 170 бойцов ЧВК «Вагнер»

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Состав спецназа «Ахмат» пополнили более 170 бывших бойцов ЧВК «Вагнер». Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, который также высказал мнение об этих военных.

«В очередной группе, изъявившей желание продолжить службу в рядах нашего подразделения, более 170 воинов, имеющих богатый опыт ведения боевых действий как на территории Донбасса и Украины, так и в других горячих точках. К слову, бойцы ЧВК и ранее заключали контракты и переходили в наш отряд. Но сейчас все-таки речь идет о массовом пополнении личного состава», — написал Кадыров.

Глава Чечни выразил уверенность в том, что и другие бывшие представители ЧВК последуют этому примеру и вступят в «Ахмат». По его словам, после этого они будут «единой дружной семьей сражаться с врагами России».

Ранее о массовом переходе бойцов ЧВК «Вагнер» в «Ахмат» сообщил командир Апти Алаудинов. По его словам, ожидается, что в дальнейшем все они примут участие в спецоперации.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Больница Красного Креста в Газе с 12 тысячами людей попала под обстрел

      ЦАХАЛ сообщил о ликвидации террористов в районе КПП «Эрез»

      ВСУ нанесли ракетный удар по школе в ЛНР

      «Хезболла» обстреляла израильских солдат у границы Ливана

      Уголовное дело возбудили по факту возгорания российского нефтерезервуара

      «Динамо» прервало пятиматчевую серию без побед в РПЛ

      ВОЗ отказалась эвакуировать больницы из сектора Газа

      В Чехии отреагировали на предложение выйти из ООН

      Необычный безбилетный пассажир автобуса попал на видео в Подмосковье

      Медведев перечислил десять факторов деградации Европы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости