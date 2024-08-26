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12:30, 26 августа 2024Россия

В ЧВК «Вагнер» объявили о неучастии в СВО

Вагнеровцы объявили о неучастии в СВО и присутствии только в Африке и Белоруссии

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

В ЧВК «Вагнер» объявили о неучастии бойцов в специальной военной операции (СВО) на Украине. Такое сообщение появилось в Telegram-канале «Разгрузка Вагнера».

В организации отметили, что сотрудники присутствуют только в Африке и в Белоруссии. Вагнеровцев нет ни в Росгвардии, ни в рядах Минобороны России, ни где-либо еще, пояснили представители ЧВК.

«ЧВК "Вагнер" на данном этапе не принимает участия в проведении специальной военной операции. В случае изменения ситуации, будет объявлено дополнительно», — было отмечено в посте.

До этого в некоторых Telegram-каналах появлялись сообщения о том, что подразделения вагнеровцев находятся в Курской области.

Ранее стало известно, что российская пехота уничтожила трех разведчиков 22-й бригады Вооруженных сил Украины в Курской области.

Бои в приграничных районах Курской области продолжаются больше двух недель. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова уже заявила о возвращении из украинского плена 115 бойцов, захваченных под Курском.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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