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05:11, 26 августа 2024Россия

В Курской области уничтожили разведгруппу ВСУ

Российская пехота уничтожила трех разведчиков 22-й бригады ВСУ в Курской области

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Российские пехотинцы уничтожили у села Нижняя Паровая в Курской области разведгруппу Вооруженных сил Украины (ВСУ) из трех человек. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на представителя российского силового ведомства.

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