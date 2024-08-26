Российская пехота уничтожила трех разведчиков 22-й бригады ВСУ в Курской области

Российские пехотинцы уничтожили у села Нижняя Паровая в Курской области разведгруппу Вооруженных сил Украины (ВСУ) из трех человек. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на представителя российского силового ведомства.

