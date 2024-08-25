Зеленский объяснил действия ВСУ в Курской области

Зеленский назвал действия ВСУ под Курском частью военно-дипломатической операции

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью индийским журналистам объяснил действия Вооруженных сил республики (ВСУ) в Курской области и назвал их частью военно-дипломатической операции. Об этом говорится в Telegram-канале политика.

«Курская операция — это часть крупной военно-политической, военно-дипломатической операции. Все, что мы делаем, только для того, чтобы заставить Россию быть готовой к справедливому миру», — заявил украинский лидер.

Он добавил, что ВСУ было очень сложно перехватить инициативу, однако это было одним из этапов замысла Киева. Зеленский отказался раскрыть все цели, отметив, что они станут очевидны в случае успеха украинских военных.

Ранее президент Украины заявил, что Киев не будет обменивать территории ради заключения мира. Он подчеркнул, что республика не рассматривает вариант остановки конфликта по линии фронта.