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21:52, 25 августа 2024Бывший СССР

Зеленский объяснил действия ВСУ в Курской области

Зеленский назвал действия ВСУ под Курском частью военно-дипломатической операции
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью индийским журналистам объяснил действия Вооруженных сил республики (ВСУ) в Курской области и назвал их частью военно-дипломатической операции. Об этом говорится в Telegram-канале политика.

«Курская операция — это часть крупной военно-политической, военно-дипломатической операции. Все, что мы делаем, только для того, чтобы заставить Россию быть готовой к справедливому миру», — заявил украинский лидер.

Он добавил, что ВСУ было очень сложно перехватить инициативу, однако это было одним из этапов замысла Киева. Зеленский отказался раскрыть все цели, отметив, что они станут очевидны в случае успеха украинских военных.

Ранее президент Украины заявил, что Киев не будет обменивать территории ради заключения мира. Он подчеркнул, что республика не рассматривает вариант остановки конфликта по линии фронта.

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      Марина Совина
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