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17:45, 25 августа 2024Бывший СССР

Зеленский заявил о неготовности идти на некоторые условия ради мира

Зеленский: Украина не будет обменивать территории ради заключения мира

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет обменивать территории ради заключения мира. Об этом сообщает «Страна.ua».

Зеленский подчеркнул, что республика не рассматривает вариант остановки конфликта по линии фронта. Киев не готов использовать территорию Украины как вариант предложения мира, подчеркнул президент.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что позвонит Зеленскому, если российские войска согласятся покинуть зону проведения специальной военной операции. При этом президент Украины отшутился, что вряд ли ответит на предполагаемый звонок польского политика.

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