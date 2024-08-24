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19:23, 24 августа 2024Мир

Зеленский отшутился на заявление Дуды о гарантиях безопасности для российских военных

Зеленский ответил шуткой на заявление Дуды о гарантиях безопасности ВС РФ

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому, если российские войска согласятся покинуть зону проведения специальной военной операции. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Киеве, которая транслировалась на YouTube-канале офиса украинского президента.

«Могу обещать российским солдатам, что я, президент Польши, возьму трубку и позвоню президенту Украины с предложением, чтобы он не бомбил российских солдат, которые возвращаются домой», — сказал Дуда. Он отметил, что призовет Зеленского не нападать на тех отступающих бойцов, которые хотят мирно вернуться в России.

После заявления Дуды Зеленский отшутился, что вряд ли ответит на предполагаемый звонок польского политика. «Ты президент, и я президент. Так может получиться, что ты мне звонишь, а номер занят», — объяснил он.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский в своем видеообращение ко Дню независимости Украины высказал угрозы России и оскорбил президента Владимира Путина. Он назвал Курскую область болотами и пообещал россиянам горя.

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