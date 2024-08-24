Зеленский отшутился на заявление Дуды о гарантиях безопасности для российских военных

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому, если российские войска согласятся покинуть зону проведения специальной военной операции. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Киеве, которая транслировалась на YouTube-канале офиса украинского президента.
«Могу обещать российским солдатам, что я, президент Польши, возьму трубку и позвоню президенту Украины с предложением, чтобы он не бомбил российских солдат, которые возвращаются домой», — сказал Дуда. Он отметил, что призовет Зеленского не нападать на тех отступающих бойцов, которые хотят мирно вернуться в России.
После заявления Дуды Зеленский отшутился, что вряд ли ответит на предполагаемый звонок польского политика. «Ты президент, и я президент. Так может получиться, что ты мне звонишь, а номер занят», — объяснил он.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский в своем видеообращение ко Дню независимости Украины высказал угрозы России и оскорбил президента Владимира Путина. Он назвал Курскую область болотами и пообещал россиянам горя.