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16:17, 24 августа 2024Россия

Москалькова подтвердила возвращение из украинского плена 115 срочников

Москалькова подтвердила возвращение захваченных в Курской области срочников

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова подтвердила возвращение из украинского плена 115 бойцов, захваченных в Курской области. Совершившийся обмен она прокомментировала в своем Telegram-канале.

«На территории Беларуси завершился обмен пленными. На Родину возвращены 115 срочников», — написала Москалькова. Она отметила, что ее команда была постоянно на связи с родственниками плененных военных и работала совместно с Международным Комитетом Красного Креста.

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Москалькова также поздравила семьи бойцов и подчеркнула, что возвращенным еще предстоит пройти реабилитацию. Она поблагодарила Владимира Путина, офицеров Министерства обороны и спецслужб за проделанную для совершения обмена работу.

Ранее сообщалось, что Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 115 на 115. Министерство обороны отметило, что обмен состоялся при посредничестве ОАЭ.

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      Юлия Юткина
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