Зеленский обратился к украинцам с места, откуда ВСУ атаковали Курскую область. О чем он говорил и что пообещал России?

Зеленский записал обращение ко Дню независимости Украины и пообещал горе РФ

В субботу, 24 августа, президент Украины Владимир Зеленский поздравил граждан страны с 33-й годовщиной независимости республики. Он записал видеообращение с места, откуда Вооруженные силы Украины (ВСУ) пошли в атаку на Курскую область — в районе реки Псел в Сумской области.

Свою речь политик начал с угроз в адрес Москвы. Он назвал российских солдат орками, а территорию Курской области — болотами. Также Зеленский пообещал, что Россия «получит горе у себя дома».

Несколькими днями ранее украинский лидер посетил приграничье Сумской области. Там он провел совещание с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, во время которого обсудил оперативную обстановка на фронте и вопросы обороны торецкого и покровского направлений.

Фото: Офис Президента Украины

В ВСУ объяснили цель вторжения в Курскую область

Командир батальона беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 14-го полка ВСУ с позывным Холод заявил, что атакой на Курскую область Киев хотел перенести бои на территорию России.

Мы хотим перенести войну на их территорию боец ВСУ с позывным Холод

В свою очередь, офицер ВСУ Дмитрий Глущенко счел, что попыткой вторжения на российскую территорию Украина хотела всех удивить.

По его словам, власти страны приняли решение начать операцию в Курской области из-за проблем в стране, коррупции, поражений на фронте, а также «нехватки лайков». Военный описал поставленную перед командованием ВСУ задачу фразой «отчебучить, чтобы все офигели».

Фото: Kirill Chubotin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

По мнению офицера, ВСУ смогли добиться цели, удивив Россию и Запад. «А дальше вот сейчас они [власти Украины] сидят, наверное, и обдумывают второй раунд. Для чего мы это сделали? Какая цель стратегическая?» — предположил он.

В России пообещали, что Украина понесет суровое наказание

6 августа Курская область подверглась массированной атаке украинских войск. Отряды ВСУ зашли на территорию региона, пока их не удалось вытеснить оттуда полностью. После вторжения украинской армии в области ввели режим контртеррористической операции и режим ЧС федерального характера.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что президент России Владимир Путин уже принял решение по ответу на нападение на Курскую область.

«Искренне вам говорю, что президент принял решение. Я твердо убежден, что все понесут суровое наказание за то, что произошло в Курской области», — подчеркнул дипломат.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заверил, что Киев испытает разочарование и потерпит жестокое поражение в результате авантюр, связанных с вторжением на российскую территорию.

Политик напомнил, что руководство страны и информационные источники открыто говорят о том, что Вооруженные силы РФ дают должный отпор в Курской области и выжимают украинцев с российской территории, щадя при этом городские и поселковые постройки. Кроме того, указал он, Российская армия продолжает активно действовать на других направлениях.