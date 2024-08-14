Сенатор Карасин предрек ВСУ жестокое поражение в Курской области

Киев испытает разочарование и потерпит жестокое поражение в результате авантюр, связанных с вторжением на территорию Курской области, предрек председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Ранее американская газета Newsweek со ссылкой на украинские источники сообщила, что Киев ожидает серьезного ответа со стороны Москвы на атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. По их словам, продолжения нынешнего наступления на фронте в качестве мести не хватит, России нужно что-то более масштабное.

«Newsweek выдает желаемое за действительное, потому что американцы, конечно, хотели разжечь серьезную войну, противоборство с Россией на всех фронтах, прежде всего в Курской области, но и не только, поэтому им чудится, что впереди большая наступательная кампания со стороны Киева. Киев потерпит жестокое разочарование и поражение в результате всех этих авантюр, связанных в том числе и с вторжением на территорию Курской области, и уже понятно, чем это закончится, но подстрекательство будет продолжаться», — высказался сенатор.

Политик напомнил, что контрмеры предпринимаются, в частности, руководство страны и информационные источники открыто говорят о том, что Вооруженные силы РФ дают должный отпор в Курской области и выжимают украинцев с российской территории, щадя при этом городские и поселковые постройки. Кроме того, российская армия продолжает активно действовать на других направлениях, отметил он.

Поэтому читая все эти предсказания и наущения наших западных, в том числе американских, бывших контрпартнеров, мы должны очень критически к ним относиться. В этих информационных материалах есть большая толика антироссийской пропаганды, направленной на подхлестывание огня в души киевского режима и Вооруженных сил Украины. Именно так я трактовал бы это Григорий Карасин сенатор

Бои в Курской области идут с 6 августа. С пятницы, 9 августа, в Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции. По словам врио главы Курской области Алексея Смирнова, ВСУ проникли в регион на 12 километров. По его данным, ширина проникновения противника составляет 40 километров.

