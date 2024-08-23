У США остались вопросы о целях и задачах ВСУ в Курской области. Что хочет узнать у Киева Вашингтон?

Пентагон: у США остались вопросы о целях и задачах ВСУ в Курской области

У США остаются вопросы относительно целей и задач вылазки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области даже после пояснений со стороны Киева. Об этом заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

Она сделала отсылку к словам президента Украины Владимира Зеленского, сказанным несколько дней назад. В понимании американских властей, речь идет о создании буферной зоны, однако Вашингтон имеет вопросы на этот счет.

Сингх добавила, что США к настоящему моменту лучше понимают действия ВСУ на российской территории, однако она отказалась подтвердить, что Соединенные Штаты поддерживают вылазку в Курской области.

Мы по-прежнему выясняем у Украины, как это укладывается в их стратегические цели на поле боя Сабрина Сингх заместитель официального представителя Пентагона

Ранее официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер заявил, что Киев не уведомлял Вашингтон о намерении совершить вылазку в Курской области. Затем Миллер сказал, что США находятся в контакте с Украиной по ситуации в Курской области, но считают действия Киева суверенным решением.

15 августа советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил, что Киев обсуждал со своими западными партнерами готовящуюся атаку на территорию российского региона.

До этого в Вашингтоне несколько раз заявляли о непричастности к атаке ВСУ на Курскую область. Так, 13 августа заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Пател говорил, что американская сторона не принимала никакого участия в планировании данной операции.

Шеф Пентагона обсудит с Киевом действия ВСУ

Заместитель официального представителя Пентагона рассказала, что глава оборонного ведомства Ллойд Остин обсудит с Киевом действия ВСУ в Курской области.

Сингх уточнила, что речь пойдет в частности о том, планирует ли Украина удерживать территории после вторжения в российский регион.

Пресс-секретарь американского Министерства обороны Патрик Райдер отметил, что США обсуждают с Киевом долгосрочные цели атаки.

Ранее телеканал NBC News сообщил, что американские чиновники не понимают смысла вторжения ВСУ в Курскую область. Собеседник канала подчеркнул, что власти США обеспокоены риском возникновения логистических трудностей у группировки ВСУ под Курском из-за проведения операции, цели которой «все еще не ясны».

Зеленский озвучил цель Украины в Курской области

19 августа Владимир Зеленский сообщил, что одной из целей вторжения Украины в Курскую область является создание буферной зоны на территории России. Политик также призвал союзников ускорить поставки вооружений.

По поставкам от наших партнеров требуется ускорение. Мы очень просим. У войны нет отпусков. Особенно я обращаюсь сейчас к Соединенным Штатам, к Великобритании, к Франции Владимир Зеленский президент Украины

Термин санитарная или буферная зона применил президент России Владимир Путин, объясняя наступление ВС РФ в Харьковской области. Он уточнил, что российским военным нужно создать такую зону, чтобы обезопасить территорию страны от обстрелов со стороны ВСУ.

В Курской области больше двух недель, с 6 августа, идут бои с ВСУ. В регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции.

