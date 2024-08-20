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23:00, 20 августа 2024Мир

США сообщили об обсуждении с Киевом атаки ВСУ на Курск

Пентагон: США обсуждают с Украиной цели атаки ВСУ на Курскую область

Фото: Kirill Chubotin / Keystone Press Agency / Global Look Press

США обсуждают с Киевом долгосрочные цели атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь американского Министерства обороны Патрик Райдер, передает ТАСС.

«Когда дело касается их долгосрочных целей здесь, то мы все еще обсуждаем это с ними», — сказал представитель Пентагона. Он подчеркнул, что имеет в виду контакты США и Украины по вопросу вылазки ВСУ в Курскую область.

Патрик Райдер также сообщил о том, что страны Запада продолжают обучать летчиков ВСУ управлению истребителями F-16 в Дании и в штате Аризона. «Как я понимаю, на данный момент продолжается обучение [украинских летчиков пилотированию] F-16 в Аризоне и Дании», — сказал он.

Ранее журналисты издания Responsible Statecraft (RS) рассказали о негативном для Украины последствии атаки на Курскую область. По их словам, Владимир Зеленский из-за этого нападения рискует остаться без поставок американского дальнобойного оружия.

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      Артём Верейкин
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