Пентагон: США обсуждают с Украиной цели атаки ВСУ на Курскую область

США обсуждают с Киевом долгосрочные цели атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь американского Министерства обороны Патрик Райдер, передает ТАСС.

«Когда дело касается их долгосрочных целей здесь, то мы все еще обсуждаем это с ними», — сказал представитель Пентагона. Он подчеркнул, что имеет в виду контакты США и Украины по вопросу вылазки ВСУ в Курскую область.

Патрик Райдер также сообщил о том, что страны Запада продолжают обучать летчиков ВСУ управлению истребителями F-16 в Дании и в штате Аризона. «Как я понимаю, на данный момент продолжается обучение [украинских летчиков пилотированию] F-16 в Аризоне и Дании», — сказал он.

Ранее журналисты издания Responsible Statecraft (RS) рассказали о негативном для Украины последствии атаки на Курскую область. По их словам, Владимир Зеленский из-за этого нападения рискует остаться без поставок американского дальнобойного оружия.