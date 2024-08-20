Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:45, 20 августа 2024Мир

В США заявили о продолжении обучения пилотов ВСУ управлению F-16

Пентагон: Запад продолжит обучать летчиков ВСУ управлению F-16 в Дании и Аризоне

Фото: Marcel v / IMAGO / Eibner-Pressefoto / Global Look Press

Страны Запада продолжают обучать летчиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) управлению истребителями F-16 в Дании и в штате Аризона. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны США Патрик Райдер, передает ТАСС.

«Как я понимаю, на данный момент продолжается обучение [украинских летчиков пилотированию] F-16 в Аризоне и Дании», — сказал представитель Пентагона.

Райдер подчеркнул, что он не может ничего сказать по поводу возможности обучения украинских пилотов на территории Украины. Он также добавил, что ему «не известно» об участии американских подрядчиков в данном процессе.

Ранее в США рассказали о «стелс-боеприпасах» F-16 для ударов по России. Ими являются крылатые ракеты AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM), которые Вашингтон может передать Киеву.

Что думаешь? Оцени!
      Артём Верейкин
      Обсудить
      Последние новости

      Путин назвал себя защищающим Россию пехотинцем

      На Западе рассказали о проблемах ВСУ в Донбассе из-за атаки на Курскую область

      Путин назвал причину непобедимости России

      Названа причина падения цен на нефть

      Названы самые доступные направления для туристов в бархатный сезон

      Пушков назвал цели Обамы на выборах в США

      США сообщили об обсуждении с Киевом атаки ВСУ на Курск

      В отделах полиции Петербурга начались следственные действия

      Путин обратился к отправляющимся на СВО добровольцам

      В США заявили о продолжении обучения пилотов ВСУ управлению F-16

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше