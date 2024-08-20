В США заявили о продолжении обучения пилотов ВСУ управлению F-16

Пентагон: Запад продолжит обучать летчиков ВСУ управлению F-16 в Дании и Аризоне

Страны Запада продолжают обучать летчиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) управлению истребителями F-16 в Дании и в штате Аризона. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны США Патрик Райдер, передает ТАСС.

«Как я понимаю, на данный момент продолжается обучение [украинских летчиков пилотированию] F-16 в Аризоне и Дании», — сказал представитель Пентагона.

Райдер подчеркнул, что он не может ничего сказать по поводу возможности обучения украинских пилотов на территории Украины. Он также добавил, что ему «не известно» об участии американских подрядчиков в данном процессе.

Ранее в США рассказали о «стелс-боеприпасах» F-16 для ударов по России. Ими являются крылатые ракеты AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM), которые Вашингтон может передать Киеву.