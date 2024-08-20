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13:40, 20 августа 2024Интернет и СМИ

В США заявили о негативном для Украины последствии атаки на Курскую область

RS: Киев рискует остаться без поставок оружия из-за атаки на Курскую область

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский рискует остаться без поставок американского дальнобойного оружия из-за атаки Вооруженных сил республики (ВСУ) на Курскую область. О негативном для Киева последствии нападения на российский регион заявили журналисты издания Responsible Statecraft (RS), базирующегося в США.

«Если Белый дом прав, заявляя, что Киев начал атаку на Курскую область без благословения США, это может укрепить позиции тех в Вашингтоне, кто утверждает, что неразумно предоставлять дальнобойное оружие Зеленскому, склонному к безрассудству», — отмечается в публикации.

Журналисты издания считают, что нападение украинской армии на российский регион могло бы изменить ситуацию в конфликте, если бы эта атака отвлекла Вооруженные силы России с основного фронта, либо ВСУ смогли бы захватить стратегически важные объекты. Однако, по мнению обозревателей, ничего из этого не представляется возможным.

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Ранее официальный представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что Киев не уведомлял Вашингтон о намерении совершить вылазку в Курской области. Затем Миллер сказал, что США находятся в контакте с Украиной по ситуации в Курской области, но считают действия Киева «суверенным решением».

6 августа Курская область подверглась массированной атаке ВСУ. Украинские военные обстреляли приграничный город Суджу, после чего начали штурм государственной границы. В результате бойцам ВСУ удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов. По данным Минобороны России на 19 августа, за время боевых действий на курском направлении Киев потерял до 3800 военнослужащих.

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      Олег Давыдов
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