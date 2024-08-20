В США заявили о негативном для Украины последствии атаки на Курскую область

RS: Киев рискует остаться без поставок оружия из-за атаки на Курскую область

Президент Украины Владимир Зеленский рискует остаться без поставок американского дальнобойного оружия из-за атаки Вооруженных сил республики (ВСУ) на Курскую область. О негативном для Киева последствии нападения на российский регион заявили журналисты издания Responsible Statecraft (RS), базирующегося в США.

«Если Белый дом прав, заявляя, что Киев начал атаку на Курскую область без благословения США, это может укрепить позиции тех в Вашингтоне, кто утверждает, что неразумно предоставлять дальнобойное оружие Зеленскому, склонному к безрассудству», — отмечается в публикации.

Журналисты издания считают, что нападение украинской армии на российский регион могло бы изменить ситуацию в конфликте, если бы эта атака отвлекла Вооруженные силы России с основного фронта, либо ВСУ смогли бы захватить стратегически важные объекты. Однако, по мнению обозревателей, ничего из этого не представляется возможным.

Ранее официальный представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что Киев не уведомлял Вашингтон о намерении совершить вылазку в Курской области. Затем Миллер сказал, что США находятся в контакте с Украиной по ситуации в Курской области, но считают действия Киева «суверенным решением».

6 августа Курская область подверглась массированной атаке ВСУ. Украинские военные обстреляли приграничный город Суджу, после чего начали штурм государственной границы. В результате бойцам ВСУ удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов. По данным Минобороны России на 19 августа, за время боевых действий на курском направлении Киев потерял до 3800 военнослужащих.