Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:19, 15 августа 2024Бывший СССР

В офисе Зеленского подтвердили обсуждение с Западом атаки на Курскую область

Подоляк: Киев обсуждал с западными партнерами атаку на Курскую область

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Киев обсуждал с западными партнерами готовящуюся атаку на Курскую область России. Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк изданию Independent.

«Есть определенные вещи, которые нужно делать с элементом неожиданности и которые должны происходить на местном уровне. Но были обсуждения между партнерами, просто не на публичном уровне», — уточнил Подоляк.

13 августа заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель заявил о непричастности Соединенных Штатов к нападению Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Он подчеркнул, что Вашингтон не принимал никакого участия в планировании данной операции.

Согласование США атаки ВСУ на Курскую область также опроверг пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Вместе с тем он отметил, что применение Киевом американского вооружения на территории России находится «в рамках установленной США политики».

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      В США заявили, что Залужный проигнорировал приказ об отмене подрыва «Северных потоков». Что ответил экс-главком ВСУ?

      Российский военный оценил темпы продвижения в ДНР

      Россияне заявили о применении ВСУ кассетных боеприпасов в Курской области

      Крокодил напал на мывшую посуду женщину

      20-летний россиянин отправился на СВО и избежал наказания за расправу над пенсионеркой

      Американская многодетная семья получила убежище в России

      Замглавы Красноярской железной дороги получил кровлю для крыши в качестве взятки и попался

      Киев заявил о непричастности к подрывам «Северных потоков»

      Анна Седокова позагорала в откровенном купальнике

      В ЕС раскрыли интерес Запада в конфликте на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше