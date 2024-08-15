В офисе Зеленского подтвердили обсуждение с Западом атаки на Курскую область

Подоляк: Киев обсуждал с западными партнерами атаку на Курскую область

Киев обсуждал с западными партнерами готовящуюся атаку на Курскую область России. Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк изданию Independent.

«Есть определенные вещи, которые нужно делать с элементом неожиданности и которые должны происходить на местном уровне. Но были обсуждения между партнерами, просто не на публичном уровне», — уточнил Подоляк.

13 августа заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель заявил о непричастности Соединенных Штатов к нападению Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Он подчеркнул, что Вашингтон не принимал никакого участия в планировании данной операции.

Согласование США атаки ВСУ на Курскую область также опроверг пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Вместе с тем он отметил, что применение Киевом американского вооружения на территории России находится «в рамках установленной США политики».