Глава Пентагона обсудит с Киевом планы ВСУ в Курской области

Глава Пентагона Остин намерен обсудить с Киевом планы ВСУ в Курской области

Глава Пентагона Ллойд Остин намерен обсудить с Киевом планы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщила заместитель официального представителя американского оборонного ведомства Сабрина Сингх, ее слова приводит РИА Новости.

Представитель Пентагона уточнила, что речь пойдет в частности о том, планирует ли Украина удерживать территории после вторжения в российский регион.

Ранее официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер заявил, что Киев не уведомлял Вашингтон о намерении совершить вылазку в Курской области. Затем Миллер сказал, что США находятся в контакте с Украиной по ситуации в Курской области, но считают действия Киева суверенным решением.

