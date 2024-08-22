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09:28, 22 августа 2024Мир

Вторжение ВСУ в Курскую область поставило американских чиновников в тупик

NBC News: чиновники в США не понимают смысла вторжения ВСУ в Курскую область

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Американские чиновники не понимают смысла вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область. Об этом со ссылкой на высокопоставленные источники в США сообщает NBC News.

«Существует риск того, что пути снабжения Украины могут стать перегруженными на фоне того, что она пытается поддерживать войска, сражающиеся на территории России, а также отражать российские наступления на востоке Украины», — передает телеканал.

Собеседник NBC News подчеркнул, что власти США обеспокоены риском возникновения логистических трудностей у группировки ВСУ под Курском из-за проведения операции, цели которой «все еще не ясны».

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что операция Украины в Курской области значительно ослабила позиции ВСУ в Донбассе.

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      Виктория Кондратьева
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