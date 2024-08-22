Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:33, 22 августа 2024Мир

В США рассказали о последствиях атаки ВСУ на Курскую область

Джонсон: операция Украины в Курской области значительно ослабила позиции ВСУ

Фото: Thomas Peter / Reuters

Операция Украины в Курской области значительно ослабила позиции ВСУ в Донбассе. Такое мнение высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Начав эту операцию, украинцы были вынуждены снять несколько подразделений с фронта, однако они сильно ослабили позиции на Донбасском направлении», — считает эксперт.

При этом Джонсон указал на значительный прогресс в продвижении российских военных в Донбассе.

Ранее экс-аналитик ЦРУ заявил, что американское оружие неэффективно в конфликте на Украине и неспособно развернуть ситуацию для Киева. Джонсон добавил, что особую проблематичность показали реактивные системы залпового огня HIMARS и танки Abrams.

Накануне военный аналитик Патрик Бьюри рассказал, что Вооруженные силы Украины рискуют лишиться своих элитных частей в Курской области.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Украина планирует подготовить почву для возможных переговоров с Россией. Чего именно хочет Киев?

      Раскрыты планы США провести обыски в домах сотрудничающих с Россией американцев

      В США рассказали о последствиях атаки ВСУ на Курскую область

      Экспортный портфель оборонной продукции России достиг рекордных значений

      Названы главные причины для покупки iPhone 16

      Популярная телезвезда показала фигуру в белье

      Два беспилотника ВСУ сбили в момент атаки на аэродром в российском регионе

      В США отказались признать использование HIMARS Украиной в Курской области

      Демократы захотели уменьшить влияние Пелоси в партии

      Жители российского города сообщили о серии громких взрывов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше