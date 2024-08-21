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11:18, 21 августа 2024Мир

На Западе предупредили о риске для ВСУ в Курской области

Аналитик Бьюри: ВСУ рискуют лишиться своих элитных частей в Курской области

Фото: Thomas Peter / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) рискуют лишиться своих элитных частей в Курской области. Такое мнение выразил военный аналитик Патрик Бьюри, его слова передает Business Insider.

«Наихудшим сценарием для Киева станет разгром Россией элитных частей ВСУ в Курской области», — отметил эксперт.

Бьюри предупредил, что в таком случае ВСУ лишатся значительных ресурсов для продолжения боевых действий и будут вынуждены отступить.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что американское оружие неэффективно в конфликте на Украине и неспособно развернуть ситуацию для Киева.

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      Дарья Устьянцева
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