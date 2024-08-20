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19:43, 20 августа 2024Мир

В США заявили о неэффективности американского оружия на Украине

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: американское оружие неэффективно на Украине

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Американское оружие неэффективно в конфликте на Украине и неспособно развернуть ситуацию для Киева. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире канала на YouTube Daniel Davis / Deep Dive.

«Мы обнаружили из этого [конфликта на Украине], что у Соединенных Штатов есть оборонная промышленность, которая создана для того, чтобы делать деньги, но на самом деле она не производит никаких систем оружия, которые проверены в бою и эффективны в полевых условиях», — рассказал военный аналитик.

Джонсон также добавил, что особую проблематичность показали реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и танки Abrams. По его словам, данные системы вооружений оказались переоцененными.

Ранее Джонсон заявил, что атака ВСУ на Курскую область лишена какого-либо смысла из-за недостаточного количества ресурсов. В частности, он указал, что если бы силы Киева располагали большим количеством танков и истребителей F-16, то украинские войска показывали бы большую эффективность на поле боя.

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      Максим Габриелян
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