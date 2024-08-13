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06:11, 13 августа 2024Мир

Экс-сотрудник ЦРУ назвал атаку ВСУ на Курскую область бессмысленной

Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: атака Украины на Курскую область бессмысленна

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область лишена какого-либо смысла из-за недостаточного количества ресурсов. Об этом рассказал экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dualogue Works.

«Если бы Украина имела 400-500 тысяч опытных бойцов, неограниченные поставки танков и несколько истребителей F-16. Но и них нет всего этого!» — подчеркнул эксперт.

Джонсон также выразил мнение, что Украина уже проиграла в данном конфликте. Даже несмотря на то, что она не перестает воевать, ее способность вести боевые действия уменьшаются с каждым днем и все новыми потерями, резюмировал эксперт.

Ранее Ларри Джонсон рассказал, что Киев заставил лучшие бригады Вооруженных сил Украины отступить со своих позиций в Донбассе ради наступления на Курскую область. Он также добавил, что действия ВСУ не были идеей украинского руководства. По его мнению, атака на Курскую область была спланирована и скоординирована в сотрудничестве Киева с НАТО

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      Марина Совина
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