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20:47, 12 августа 2024Мир

В США высказались об атаке ВСУ на Курскую область

Джонсон: Киев заставил ВСУ отступить с позиций в Донбассе для атаки на Курск

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Киев заставил лучшие бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) отступить со своих позиций в Донбассе ради наступления на Курскую область. Такое заявление сделал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Это были некоторые из их лучших подразделений, и им пришлось собирать их вместе. Они заставили их отступить от русских, и начальник перебросил их на север, чтобы сделать это», — сказал Джонсон.

Он добавил, что действия ВСУ не были идеей украинского руководства. По его мнению, атака на Курскую область была спланирована и скоординирована в сотрудничестве Киева с НАТО.

12 августа украинский лидер Владимир Зеленский впервые подтвердил проведение операции ВСУ в Курской области. Он поручил профильным министерствам разработать стратегию возвращения оказавшихся в плену украинских военнослужащих.

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      Виктория Кондратьева
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