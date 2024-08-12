Зеленский впервые подтвердил операцию ВСУ в Курской области

Зеленский впервые подтвердил проведение операции ВСУ в Курской области

Президент Украины Владимир Зеленский впервые подтвердил проведение операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Сообщение политик опубликовал в Telegram.

Зеленский прокомментировал заседание Ставки по ситуации на фронте. Также он поручил профильным министерствам разработать стратегию возвращения оказавшихся в плену военнослужащих ВСУ.

«Самое важное — был доклад [главнокомандующего ВСУ] Александра Сырского по поводу наших оборонных действий на фронте и операции в Курской области», — рассказал политик.

Зеленский также выступил с поручением по ударам западным оружием по территории России. Он поручил министерству обороны и дипломатам подготовить список необходимых действий со стороны Киева для получения разрешения на удары.