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18:30, 12 августа 2024Бывший СССР

Зеленский выступил с поручением по ударам западным оружием по территории России

Зеленский собирает список требований Запада для дальнобойных ударов по РФ

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству обороны и дипломатам подготовить список необходимых действий со стороны Киева для получения разрешения наносить удары по России дальнобойным оружием. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«[Поручил] Министерству обороны и дипломатам – представить перечень необходимых действий с нашей стороны, чтобы получить от партнеров разрешение на использование дальнобойного оружия для защиты нашей территории», — написал украинский лидер.

Помимо этого, он заявил об увеличении доли отечественного производства в государственных закупках и заключаемых на 5-10 лет контрактах с украинскими предпринимателями.

Ранее Зеленский впервые подтвердил проведение операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Также он поручил профильным министерствам разработать стратегию возвращения оказавшихся в плену военнослужащих ВСУ.

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      Валентин Карант
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