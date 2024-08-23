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00:47, 23 августа 2024Мир

В Пентагоне заявили о вопросах по вылазке ВСУ в Курской области

Пентагон: вопросы по целям и задачам вылазки ВСУ в Курской области остались

Фото: Globallookpress.com

Вопросы относительно целей и задач вылазки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области остаются у Вашингтона даже после пояснений со стороны Киева, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. Об этом пишет ТАСС.

Она напомнила, что президент Украины Владимир Зеленский сказал ранее говорил о создании буферной зоны. «У нас остаются вопросы на этот счет», — подчеркнула Сингх.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что Киев не предупреждал власти США о планах по вторжению украинских войск в Курскую область. Чиновник подчеркнул, что украинская сторона, применяя американские вооружения на российской территории, находится в рамках установленной США политики.

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      Марина Совина
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