В Пентагоне заявили о вопросах по вылазке ВСУ в Курской области

Пентагон: вопросы по целям и задачам вылазки ВСУ в Курской области остались

Вопросы относительно целей и задач вылазки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области остаются у Вашингтона даже после пояснений со стороны Киева, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. Об этом пишет ТАСС.

Она напомнила, что президент Украины Владимир Зеленский сказал ранее говорил о создании буферной зоны. «У нас остаются вопросы на этот счет», — подчеркнула Сингх.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что Киев не предупреждал власти США о планах по вторжению украинских войск в Курскую область. Чиновник подчеркнул, что украинская сторона, применяя американские вооружения на российской территории, находится в рамках установленной США политики.