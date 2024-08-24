Зеленский обратился к украинцам с места начала нападения ВСУ на Курскую область

Зеленский записал видео с места начала нападения на Курскую область

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к гражданам страны в День независимости республики. Издание «Страна» в своем Telegram-канале обратило внимание, что в тот момент политик находился в Сумской области, в районе реки Псел, откуда началось нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область.

На записи Зеленский пообещал, что россияне «получат горя».

22 августа сообщалось, что Зеленский посетил приграничье Сумской области. Там он провел совещание с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. В его рамках обсуждались оперативная обстановка на фронте и вопросы обороны торецкого и покровского направлений.

Массированная атака украинских войск на приграничные регионы России произошла 6 августа. Отряды ВСУ зашли в Курскую область, пока их не удалось вытеснить оттуда полностью. Напряженная ситуация также наблюдается в Белгородской и Брянской областях.