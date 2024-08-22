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12:37, 22 августа 2024Бывший СССР

Зеленский посетил приграничье Сумской области

Зеленский посетил приграничье Сумской области и провел совещание с Сырским

Кадр: Telegram-канал Zelenskiy / Official

Президент Украины Владимир Зеленский посетил приграничье Сумской области. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Глава государства провел совещание с главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александром Сырским. В его рамках обсуждались оперативная обстановка на фронте и вопросы обороны торецкого и покровского направлений.

20 августа Зеленский приехал в Днепропетровскую область. По прибытии он провел совещание по водоснабжению региона, проблемы с которым возникли после разрушения дамбы Каховской гидроэлектростанции.

В тот же день президент Украины посетил Кировоградскую область. В Кропивницком он побывал на предприятии сельскохозяйственного машиностроения.

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      Екатерина Грищенко
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