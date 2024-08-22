Зеленский посетил приграничье Сумской области и провел совещание с Сырским

Президент Украины Владимир Зеленский посетил приграничье Сумской области. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Глава государства провел совещание с главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александром Сырским. В его рамках обсуждались оперативная обстановка на фронте и вопросы обороны торецкого и покровского направлений.

20 августа Зеленский приехал в Днепропетровскую область. По прибытии он провел совещание по водоснабжению региона, проблемы с которым возникли после разрушения дамбы Каховской гидроэлектростанции.

В тот же день президент Украины посетил Кировоградскую область. В Кропивницком он побывал на предприятии сельскохозяйственного машиностроения.