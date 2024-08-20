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16:39, 20 августа 2024Бывший СССР

Зеленский посетил еще один регион Украины

Зеленский посетил предприятие в Кировоградской области Украины

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский посетил город Кропивницкий в Кировоградской области страны. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В городе украинский лидер побывал на предприятии сельскохозяйственного машиностроения «Эльворти» и поблагодарил его сотрудников за работу. Он опубликовал видео прогулки по территории завода и разговора с работниками.

«Спасибо всем предприятиям за рабочие места и поддержку людей. Это помогает сохранить нашу страну», — написал Зеленский.

Ранее глава республики приехал в Днепропетровскую область, где провел совещание по водоснабжению региона, проблемы с которым возникли после разрушения дамбы Каховской гидроэлектростанции (ГЭС).

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      Валентин Карант
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