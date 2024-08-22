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16:47, 22 августа 2024Россия

Путин и Зеленский провели совещания по ситуации в приграничье. О чем говорили и что решили президенты?

Путин поддержал идею финансирования теробороны в Брянской области

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поддержал идею финансирования территориальной обороны (теробороны) в Брянской области. Таким образом глава государства отреагировал на просьбу губернатора региона Александра Богомаза во время совещания по обстановке в приграничье.

Финансирование территориальной обороны, безусловно, нужно сделать. Министр финансов на связи. Мы еще это обсудим

Владимир Путинпрезидент России

По словам Богомаза, в данный момент регион нуждается в дополнительной защите границ от Вооруженных сил Украины (ВСУ), однако бюджет области серьезно ограничен. Он попросил профинансировать силы теробороны из госбюджета.

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Зеленский провел совещание на границе с Курской областью

В один день с прошедшим совещанием российского президента и глав регионов по ситуации на границе с Украиной прошла аналогичная встреча со стороны киевских властей. Украинский лидер Владимир Зеленский посетил приграничье Сумской области, которая соседствует с Курской, и провел совещание по текущей ситуации с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

«Главком доложил об оперативной обстановке во всех районах активных действий и, в частности, на самых жестких направлениях фронта», — написал украинский лидер в Telegram.

В ходе заседания Зеленский поднял вопрос оперативной обстановки на границе с Россией, а также обсудил с военным руководством тему обороны торецкого и покровского направлений в зоне специальной военной операции (СВО).

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Жителям приграничья, потерявшим имущество, пообещали выделить 858 миллионов рублей

Во время совещания по оперативной ситуации в приграничье стало известно, что правительство России готово выделить 858 миллионов рублей для жителей приграничных регионов, которые потеряли свое имущество в ходе атак ВСУ. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

По его словам, кабмин также отправит дополнительную помощь в размере 713 миллионов рублей россиянам, которые пострадали от чрезвычайных ситуаций из-за вторжения украинских войск. Он добавил, что эвакуированные жители Курской области, где в последние дни проходят ожесточенные бои, смогут получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. По линии МЧС на счет пострадавших россиян также будет перечислена финансовая помощь в размере 15 тысяч рублей.

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В ходе совещания глава Минфина страны Антон Силуанов подчеркнул, что поддержка приграничных регионов в данный момент станет основной задачей ведомства. Он заверил президента в том, что средства на поддержку приграничья будут выделены в первоочередном порядке.

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      Наталья Анисеева
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