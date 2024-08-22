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14:26, 22 августа 2024Россия

Под Курском пенсионерка три дня пряталась от ВСУ в яме без чистой воды и еды. Что пережили люди в зоне боев?

Под Курском пенсионерка три дня пряталась от ВСУ в яме без еды и питьевой воды

Фото: Yan Dobronosov / Reuters

Жители курского приграничья бежали из зоны боев под обстрелами или были вынуждены скрываться от солдат ВСУ в своих населенных пунктах. Об этом свидетели вторжения рассказали «Ленте.ру». Так, пожилая местная жительница три дня пряталась от напавших на регион отрядов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в яме без чистой воды и еды, а супружеская пара попала под обстрел, когда пересекала реку Сейм. Их машина рухнула вместе с уничтоженным мостом, женщина добралась до берега, но ее муж выжить не смог. Что пережили люди у границы Курской области — в материале «Ленты.ру».

Пенсионерка три дня пила грязную воду, прячась в яме от ВСУ

Пожилая женщина, проживающая в селе Черкасское Поречное Суджанского района Курской области, заметила приближение машины с солдатами ВСУ и спряталась в канализационную яму, которая не использовалась и заросла травой. Об этом «Ленте.ру» рассказала ее родственница Татьяна.

Она ее хотела закопать еще два года назад, и все никак. Эта яма уже подзаросла травой. Она прыгнула туда, рассказывает: «Вижу ноги, а сзади, за огородом, у нас кукуруза. Этот их солдат достает автомат и лупит по нашей кукурузе. Я сижу вообще ни живая ни мертвая»

Татьянажительница Курской области

По словам Татьяны, в общей сложности женщина просидела в этой яме три дня, пока вокруг продолжались интенсивные боевые действия. По ее словам, пенсионерка питалась растущими рядом на грядке помидорами, до которых могла дотянуться.

«И вода рядом в ведерке стояла, видимо, чтобы огород поливать. Вот она эту воду пила и эти помидоры ела», — сказала собеседница «Ленты.ру». Ее родственница смогла выбраться из села и сейчас находится у близких в Самаре.

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Машина с супружеской парой упала в реку вместе с обломками разрушенного ВСУ моста

Автомобиль, в котором находилась супружеская пара, попал под удар ВСУ на мосту через реку Сейм в поселке Глушково Курской области и рухнул в воду вместе с обломками уничтоженного сооружения — одного из трех мостов, разбитых ВСУ в Глушковском районе.

Как сообщила «Ленте.ру» дочь супругов Светлана, ее родители ехали из села Кульбаки Глушковского района. По ее словам, никого кроме них на мосту в тот момент не было.

Вдруг ни с того ни с сего они услышали грохот, и мост начал рушиться. Мама посмотрела на папу. У него все лицо в крови. И они падают, падают. Этот мост — он же огромный, высокий. Они упали прямо вместе с этим мостом в воду, в Сейм

Светланажительница Курской области

Когда автомобиль оказался в воде, находившийся за рулем отец женщины уже был без сознания. Ее матери удалось выбраться через открытое с его стороны окно.

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«При этом она вообще плавать не умеет. Это чудо, что каким-то непостижимым образом она спаслась. Она говорит: "Держалась за машину, тормошила отца, а он никак вообще не отвечает. Я оттолкнулась от машины и как-то поплыла". Потом она ухватилась за какую-то железку, почувствовала дно и добралась до берега», — рассказала Светлана.

Женщина стала звать на помощь. Рядом оказались военные, которые позвонили в службу 112. Пострадавшую отвезли в Курск, где ее осмотрели врачи. Из повреждений у нее обнаружили только ушибы.

Тело отца Светланы через какое-то время подняли из воды спасатели. Из-за обстрелов его не смогли сразу доставить в морг и оставили лежать на берегу. Где оно сейчас — неизвестно.

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В день вторжения ВСУ Суджа попала под самый сильный с начала СВО обстрел

В первый день вторжения ВСУ в Курскую область жители находящегося вблизи границы районного центра Суджа пережили самый мощный за все время с начала СВО обстрел. Бегство из города описал местный житель Сергей, который под огнем выехал оттуда на машине вместе с матерью, забрав с собой и других родственников.

«Обычно, уже как бы по традиции, они начинают обстреливать ночью, часа, может, в три и где-то ближе к обеду заканчивают. А 6 августа было все не так, обстрелы не прекращались. Позвонил на работу — на работу не идем. Сказали, ждем пока. Ну, думаем, к обеду рассосется. А оно все сильнее и сильнее, сильнее и сильнее», — рассказал он.

Собеседник «Ленты.ру» также сообщил, что рядом с его домом, на расстоянии около трехсот метров, ударил снаряд, взрыв которого повредил здание, «взрывная волна была ощутимая».

«Мы решили отъехать, переждать. Я по пути еще за родственниками заехал. Отъехали [недалеко], ждем-ждем, а оно все хуже. Отъехали подальше, в Большесолдатское. Потом уже решили переночевать в Курске у родственников. Ну а наутро уже возвращаться было особо некуда», — констатировал Сергей. По его словам, сейчас они с матерью находятся в пункте временного размещения.

Украина начала вторжение в Курскую область 6 августа, обстреляв приграничный город Суджа, после чего начался штурм границы. В результате отрядам ВСУ удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов. По данным на 21 августа, жертвами вторжения стал 31 мирный житель, еще более 140 человек пострадали.

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      Игорь Дмитров
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