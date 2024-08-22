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15:58, 22 августа 2024Экономика

Правительство выделит сотни миллионов потерявшим имущество в приграничных регионах

Кабмин выделит 858 млн рублей на помощь потерявшим имущество в приграничье

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Правительство России решило выделить дополнительно 858 миллионов рублей для жителей приграничных регионов страны, потерявших свое имущество. Об этом в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, его цитирует ТАСС.

Кроме того, Кабмин направит на оказание помощи россиянам, пострадавшим при чрезвычайных ситуациях (ЧС), еще 713 миллионов рублей. По словам Мантурова, эвакуированные жители Курской области продолжают получать единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей. Выплаты в объеме 15 тысяч рублей по линии МЧС также начали поступать на счета граждан, заверил он.

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На совещании с главой государства присутствовал также министр финансов Антон Силуанов. Он заверил президента, что поддержка приграничных регионов является приоритетной задачей Минфина. «Денежные средства на поддержку регионов выделяются в первоочередном порядке», — сообщил он.

Ранее Путин поддержал предложение ввести мораторий на выплату ипотеки и кредитов для жителей ряда приграничных регионов страны. «По Курской области относительно моратория на выплату ипотеки, потребительских кредитов. Все банки уже взяли в работу», — доложил президенту Мантуров.

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