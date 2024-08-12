Мораторий на выплату кредитов введут в приграничных регионах

Путин поддержал введение моратория на выплату кредитов в Белгородской области

Президент России Владимир Путин поддержал предложение ввести мораторий на выплату ипотеки и кредитов для жителей ряда приграничных регионов страны. С такой инициативой в ходе оперативного совещания с главой государства выступил первый заместитель премьер-министра РФ Денис Мантуров, его цитирует «Интерфакс».

«По Курской области относительно моратория на выплату ипотеки, потребительских кредитов. Все банки уже взяли в работу», — рассказал Мантуров. Он также предложил оперативно принять аналогичное решение по Белгородской области.

В ответ Путин обратился к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову с указанием «оформить в качестве бумаги, чтобы это было документом». Кроме того, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил, что распространить мораторий на выплату ипотеки в случае необходимости можно и на Брянскую область.

Ранее Мантуров распорядился направить на сертификаты для переселения жителей Курской области 1,8 миллиарда рублей. Также, по указанию Минцифры РФ, с 9 августа связь и мобильный интернет в восьми районах Курской области стали бесплатными и будут доступны даже при минусовом балансе. В том числе не нужно будет платить за входящие и исходящие звонки, а также отправку СМС-сообщений. Такой режим предоставления услуг сохранится до окончания режима ЧС.