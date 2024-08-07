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16:00, 7 августа 2024Экономика

На переселение жителей Курской области направят почти 2 миллиарда рублей

На сертификаты для переселения жителей Курской области направят 1,8 млрд рублей

Фото: t.me/gubernator_46 / Globallookpress.com

На сертификаты для переселения жителей Курской области направят 1,8 миллиарда рублей. Соответствующее поручение Министерству финансов дал первый вице-премьер Денис Мантуров, сообщает РИА Новости.

Координировать работу по оказанию помощи жителям Курской области первому вице-премьеру поручил на совещании с членами правительства президент России Владимир Путин. Он рассказал, что общался с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Алексеем Смирновыми и уже дал ряд поручений гражданским ведомствам.

По словам главы государства, руководители регионов имеют возможность делать больше, чем рядовые граждане, и потому он понадеялся, что власти других областей помогут с медицинским персоналом, медикаментами, стройматериалами и размещением граждан. «Надеюсь, что и другие ваши коллеги из других регионов Российской Федерации включатся и будут делать то, что в таких ситуациях делать должны все», — пояснил он.

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      Вячеслав Агапов
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