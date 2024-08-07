На переселение жителей Курской области направят почти 2 миллиарда рублей

На сертификаты для переселения жителей Курской области направят 1,8 млрд рублей

На сертификаты для переселения жителей Курской области направят 1,8 миллиарда рублей. Соответствующее поручение Министерству финансов дал первый вице-премьер Денис Мантуров, сообщает РИА Новости.

Координировать работу по оказанию помощи жителям Курской области первому вице-премьеру поручил на совещании с членами правительства президент России Владимир Путин. Он рассказал, что общался с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Алексеем Смирновыми и уже дал ряд поручений гражданским ведомствам.

По словам главы государства, руководители регионов имеют возможность делать больше, чем рядовые граждане, и потому он понадеялся, что власти других областей помогут с медицинским персоналом, медикаментами, стройматериалами и размещением граждан. «Надеюсь, что и другие ваши коллеги из других регионов Российской Федерации включатся и будут делать то, что в таких ситуациях делать должны все», — пояснил он.