В восьми районах Курской области сделали бесплатными связь и мобильный интернет

В Минцифры заявили о запуске в Курской области аварийного межсетевого роуминга

Связь и мобильный интернет в Курской области с 9 августа стали бесплатными и будут доступны даже при минусовом балансе в восьми районах Курской области, заявили в Минцифры РФ. В том числе не нужно будет платить за входящие и исходящие звонки, а также отправку СМС-сообщений, указали в ведомстве, отметив, что такой режим предоставления услуг сохранится до окончания режима ЧС.

Уточняется, что речь идет о Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Льговском, Рыльском, Суджанском и Хомутовском районах региона. «Операторы будут поддерживать положительный баланс счета сколько потребуется», — говорится в сообщении.

Помимо этого в Минцифры проинформировали о начале работы на всей территории Курской области автоматического аварийного межсетевого роуминга, благодаря которому, «если у абонента перестанет ловить его оператор, телефон автоматически подключится к другому, доступному на данный момент».

Режим чрезвычайной ситуации был объявлен в Курской области 7 августа. За день до этого ВСУ с помощью тяжелой техники прорвались через границу. Местные жители вынуждены были покидать свои дома из-за обстрелов. Российские военные пресекают попытки украинцев продвигаться вглубь Курской области и наносят удары по находящимся на территории региона подразделениям.

