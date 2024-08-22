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14:53, 22 августа 2024Бывший СССР

«Прорваться, показаться и уехать». Боец ВСУ рассказал, что его группа делала в Курской области

Пленный боец ВСУ заявил о задаче создать видимость присутствия в Курской области

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) должны были прорваться в Курскую область, чтобы «показаться и уехать». Об этом заявил плененный украинский солдат по имени Игорь.

Он в подробностях рассказал, какую именно задачу перед ними поставили перед заходом в приграничный российский регион. «Нас встретил замполит. Сказал: "Ехать за мной, быстро прорваться, показаться и уехать, потому что будут еще маршруты, надо везде показаться"», — поделился Игорь.

По его словам, ВСУ должны были совершить марш, чтобы создать отвлекающий маневр для российских бойцов и заставить их думать, что украинцев здесь много. Сам Игорь при выполнении задачи попал в засаду уже в первом селе назначенного маршрута. Он предположил, что командование специально отправило группу на разведку боем, обманув их.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Ранее на Западе раскрыли цель вылазки ВСУ в Курской области

Полковник Вооруженных сил Австрии Маркус Райснер в интервью N-tv заявил, что реальной целью вылазки ВСУ в Курскую область была попытка отвлечь всеобщее внимание от провала украинской армии в Донецкой народной республике (ДНР). По словам полковника, там ВСУ находятся в катастрофическом положении.

«Вылазка ВСУ нацелена на отвлечение внимания от катастрофического положения украинской армии в ДНР», — считает военный. Он также считает, что атака ВСУ на Курскую область — крайне рискованный шаг для Украины, так как теперь украинская армия должна быть сразу на трех фронтах, а ее ресурсы изначально были скудными.

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Таким образом ВСУ просто «расходуют ценные резервы», пока Россия продвигается вперед, убежден Райснер. Он отметил, что при худшем исходе под Курском все резервы у Киева закончатся.

«Если украинской армии удастся удержать этот район, у них по крайней мере появится разменная монета для переговоров. Однако в худшем случае вы [ВСУ] израсходуете ценные резервы, которые могли бы понадобиться в другом месте», — заключил полковник.

Соратник Кадырова предположил, что бои в Курской области продлятся еще два-три месяца

Генерал-майор Апти Алаудинов назвал возможный срок окончания боев в Курской области. По его мнению, они могут завершиться через два-три месяца.

«Думаю, что в ближайшие два-три месяца это полностью все завершится, и причем завершится не только на курском направлении», — отметил Алаудинов. Так, он предположил, что вместе с окончанием боевых действий под Курском закончится и сама специальная военная операция (СВО).

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Российские бойцы вступили в бой с подразделениями ВСУ в курском приграничье 6 августа. Из-за атак украинской армии пострадали более 140 жителей Курской области.

ВСУ, по данным Минобороны России, потеряли более 4400 бойцов с начала боевых действий на курском направлении. На данный момент, по словам Алаудинова, продвижение ВСУ в Суджанском районе Курской области остановлено. Российская армия продолжает наносить удары по украинским формированиям внутри региона.

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      Маргарита Миронова
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