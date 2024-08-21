Алаудинов: ВС России начали задвигать ВСУ в Курской области обратно

Российская армия начала «задвигать» обратно подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. По словам соратника главы Чечни Рамзана Кадырова, командира спецназа «Ахмат» генерал-майора Апти Алаудинова, продвижение украинских войск на указанном участке было остановлено.

«К тому моменту, когда нас сюда перебрасывали, они активно продвигались. Ну и могу с гордостью сказать, что с момента, как мы сюда зашли, они не то, что не продвинулись ни на один метр, а наоборот, мы их остановили и начали задвигать обратно, уничтожая максимальное количество», — подчеркнул он.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Сейчас на курском направлении есть несколько населенных пунктов, на окраинах которых находятся украинские военные.

«Даже те населенные пункты, которые были полностью под ними (ВСУ — прим. «Ленты.ру») — несколько населенных пунктов к моменту нашего прибытия — мы сумели их оттуда выдавить. Сейчас есть несколько населенных пунктов, которые занимаем мы, где-то на окраинах они находятся, за которые мы все эти дни и бьемся», — рассказал он.

Бойцы «Ахмата» готовятся к отражению удара ВСУ

Алаудинов заявил о подготовке бойцов спецназа «Ахмат» к отражению удара ВСУ под Курском. Он пояснил, что украинские подразделения заняты перегруппировкой на курском направлении. Алаудинов заверил, что обстановка в области находится под контролем.

«Противник занят перегруппировкой. Не готов сказать на данный момент, куда он собирается ударить. Но общий анализ есть, примерное представление», — пояснил Алаудинов.

Генерал-майор предположил, что украинские войска проводят перегруппировку, чтобы попытаться ударить на другом участке. Алаудинов отметил, что противник понес большие потери.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Алаудинов спрогнозировал конец СВО через пару месяцев

Ранее Алаудинов назвал примерный срок окончания боев в Курской области. По его мнению, это произойдет «в ближайшие два-три месяца». Глава спецназа «Ахмат» считает, что к тому времени может завершиться и специальная военная операция (СВО) в целом.

По мнению военного, ВСУ атаковали Курскую область для того, чтобы Россия отказалась от действий в зоне проведения СВО. Кроме того, военачальник убежден, что операцией руководили из США и Великобритании. «Этот прорыв, который должен был привести к тому, чтобы нас поставили на колени, захлебнулся», — заявил соратник Кадырова.