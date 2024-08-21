Российская армия начала «задвигать» обратно подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. По словам соратника главы Чечни Рамзана Кадырова, командира спецназа «Ахмат» генерал-майора Апти Алаудинова, продвижение украинских войск на указанном участке было остановлено.
«К тому моменту, когда нас сюда перебрасывали, они активно продвигались. Ну и могу с гордостью сказать, что с момента, как мы сюда зашли, они не то, что не продвинулись ни на один метр, а наоборот, мы их остановили и начали задвигать обратно, уничтожая максимальное количество», — подчеркнул он.
Сейчас на курском направлении есть несколько населенных пунктов, на окраинах которых находятся украинские военные.
«Даже те населенные пункты, которые были полностью под ними (ВСУ — прим. «Ленты.ру») — несколько населенных пунктов к моменту нашего прибытия — мы сумели их оттуда выдавить. Сейчас есть несколько населенных пунктов, которые занимаем мы, где-то на окраинах они находятся, за которые мы все эти дни и бьемся», — рассказал он.
Бойцы «Ахмата» готовятся к отражению удара ВСУ
Алаудинов заявил о подготовке бойцов спецназа «Ахмат» к отражению удара ВСУ под Курском. Он пояснил, что украинские подразделения заняты перегруппировкой на курском направлении. Алаудинов заверил, что обстановка в области находится под контролем.
«Противник занят перегруппировкой. Не готов сказать на данный момент, куда он собирается ударить. Но общий анализ есть, примерное представление», — пояснил Алаудинов.
Генерал-майор предположил, что украинские войска проводят перегруппировку, чтобы попытаться ударить на другом участке. Алаудинов отметил, что противник понес большие потери.
Алаудинов спрогнозировал конец СВО через пару месяцев
Ранее Алаудинов назвал примерный срок окончания боев в Курской области. По его мнению, это произойдет «в ближайшие два-три месяца». Глава спецназа «Ахмат» считает, что к тому времени может завершиться и специальная военная операция (СВО) в целом.
По мнению военного, ВСУ атаковали Курскую область для того, чтобы Россия отказалась от действий в зоне проведения СВО. Кроме того, военачальник убежден, что операцией руководили из США и Великобритании. «Этот прорыв, который должен был привести к тому, чтобы нас поставили на колени, захлебнулся», — заявил соратник Кадырова.