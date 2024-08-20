Генерал Минобороны России назвал срок окончания боев в Курской области. К этому времени должна завершиться и СВО

Алаудинов спрогнозировал конец СВО через пару месяцев

Соратник главы Чечни Рамзана Кадырова генерал-майор Апти Алаудинов назвал примерный срок окончания боев в Курской области. Глава спецназа «Ахмат» считает, что к тому времени может завершиться и специальная военная операция (СВО) в целом.

Думаю, что в ближайшие два-три месяца это полностью все завершится, и причем завершится не только на курском направлении, а полностью вся СВО Апти Алаудинов глава спецназа «Ахмат»

В начале июля Алаудинов также говорил, что Россия завершит СВО осенью 2024 года. Причем, по его словам, это понимают и в Киеве. «Абсолютно не отступаю от своих слов: я считаю, что этот [2024] год завершится победой России», — отмечал он.

В июне генерал сообщил, что «и враг, и мы сегодня готовимся к нашему решающему бою».

Апти Алаудинов. Фото: Александр Река / ТАСС

Алаудинов сообщил об остановке продвижения ВСУ в районе Курской области

Глава спецназа «Ахмат» также во вторник, 20 августа, рассказал, что российские военные остановили продвижение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Суджанском районе Курской области.

Как уточнил генерал-майор, бойцы спецназа «Ахмат», военнослужащие 810-й бригады морской пехоты, 30-го полка и 2-й бригады спецназа ведут «планомерное уничтожение противника, который уже остановлен».

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По мнению Алаудинова, ВСУ атаковали Курскую область для того, чтобы Россия отказалась от действий в зоне проведения СВО.

По их планам, должно было получиться так, чтобы мы максимально расширились, и чтобы Россия полностью отказалась от своих действий на других участках боевого соприкосновения Апти Алаудинов глава спецназа «Ахмат»

Кроме того, военачальник убежден, что операцией руководили из США и Великобритании. «Этот прорыв, который должен был привести к тому, чтобы нас поставили на колени, захлебнулся», — заявил соратник Кадырова.