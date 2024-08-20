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13:57, 20 августа 2024Россия

Российский генерал назвал причины атаки ВСУ на Курскую область

Алаудинов: ВСУ атаковали Курскую область для отказа РФ от действий в зоне СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Курскую область для того, чтобы Россия отказалась от действий в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Такое мнение выразил российский генерал-майор, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».

«По их планам должно было получиться так, чтобы мы максимально расширились и чтобы Россия полностью отказалась от своих действий на других участках боевого соприкосновения», — обозначил Алаудинов причины атаки на российский регион.

По словам российского генерала, операцией якобы руководили из США и Великобритании. «Этот прорыв, который должен был привести к тому, чтобы нас поставили на колени, захлебнулся», — заявил Алаудинов.

Ранее командир «Ахмата» Апти Алаудинов заявил, что ВСУ остановлены на всей территории Курской области, ведется зачистка территории одного из населенных пунктов.

Бои с ВСУ в Курской области ведутся уже почти две недели. Власти ввели в регионе режим чрезвычайной ситуации федерального характера и режим контртеррористической операции. По последним данным, в приграничном регионе пострадали более 140 человек, спасти не удалось 17 жителей.

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      Елена Торубарова
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