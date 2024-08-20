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12:34, 20 августа 2024Россия

Российский генерал сообщил об остановке ВСУ на всей территории Курской области

Генерал Алаудинов сообщил об остановке ВСУ на всей территории Курской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) остановлены на всей территории Курской области. Об этом сообщил соратник главы Чечни Рамзана Кадырова, руководитель «Ахмата» Апти Алаудинов, чьи слова приводит РИА Новости.

В Курской области почти две недели идут бои с ВСУ. В регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, властям ничего не известно, кроме того, что их около двух тысяч человек.

15 августа генерал Алаудинов сообщил о завершении российскими войсками блокирования украинских подразделений в регионе.

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      Никита Абрамов
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