Российский генерал сообщил об остановке ВСУ на всей территории Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) остановлены на всей территории Курской области. Об этом сообщил соратник главы Чечни Рамзана Кадырова, руководитель «Ахмата» Апти Алаудинов, чьи слова приводит РИА Новости.
В Курской области почти две недели идут бои с ВСУ. В регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, властям ничего не известно, кроме того, что их около двух тысяч человек.
15 августа генерал Алаудинов сообщил о завершении российскими войсками блокирования украинских подразделений в регионе.