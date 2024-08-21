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13:33, 21 августа 2024Мир

«Украина попала в еще большую пропасть». В Турции рассказали, чем обернется провал вторжения ВСУ в Курскую область

Перинчек: провал ВСУ под Курском откроет новые фронты на Украине

Фото: Thomas Peter / Reuters

Ожидаемый провал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области откроет фронты внутри самой Украины. Об этом заявил РИА Новости председатель турецкой партии «Родина» (Vatan) Догу Перинчек. Кроме того, он считает, что атака на российский регион была обусловлена желанием Киева усилить переговорные позиции.

В Турции заявили о попытке Украины еще больше втянуть НАТО в конфликт

Перинчек считает, что нападение ВСУ на Курской область связано с планами Украины еще больше втянуть НАТО в конфликт с Россией и начать переговоры с «сильной позицией». Турецкий политик подчеркнул, что эти усилия тщетны.

«Ожидаемый провал ВСУ в Курской области откроет фронты внутри самой Украины», — заявил он.

Фото: Alina Smutko / Reuters

Политик также отметил провал атлантической системы на израильском, китайско-тайваньском и сирийском направлениях. По его мнению, паника и спешка прослеживаются и в действиях в Курской области. Перинчек считает, что результат не будет успешным для Украины.

В США сообщали о желании Украины начать переговоры после вторжения в Курскую область

Источники Politico в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявляли, что Киев хочет переговоров с Москвой после атаки на Курскую область. По информации издания, Украина желает подключить к ним посредников.

«На решение украинских властей повлияло начало наступления в Курской области с целью улучшить переговорные позиции», — говорилось в сообщении.

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Отмечалось, что приоритетным вариантом возможных переговоров рассматривался формат «зерновой сделки» при посредничестве Турции. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев при этом заявлял, что переговоры с Украиной после вторжения в Курскую область невозможны. По его словам, ВСУ понесут в российском регионе много потерь.

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